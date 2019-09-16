Muş'ta çukura düşen yaralı at kurtarıldı
1 saat önce
Muş'ta çukura düşerek yaralanan at, belediye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:14 Kaynak: AA
Muş'ta çukura düşerek yaralanan at, belediye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kale bağları bölgesinde bir ihata duvarının yanındaki çukura düşerek yaralanan atı gören vatandaşlar, durumu Muş Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, iş makineleriyle yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu yarı atı sıkıştığı çukurdan kurtardı.
Veteriner hekimlerin ilk müdahaleyi yaptığı at, tedavi için sokak hayvanları bakım evine götürüldü.
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