Dağda yetişen güllük otu geçim kaynağı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Dağda yetişen güllük otu geçim kaynağı oldu

08.05.2022 16:56

Muş'ta dağlık alanlarda yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen güllük otu vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Muş'ta dağlık alanlarda yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen güllük otu vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde yetişen ve yöresel yemeklerde kullanılan güllük otunu toplayıp araçlarla kente getiren vatandaşlar, kilogramını 10 liradan satışa sunuyor.

Kente 35 kilometre uzaklıktaki Derecik köyü kırsalına güllük otu toplayan Ümit Koşan, gazetecilere, otu kent merkezinde satarak aile bütçelerine katkı sunduklarını söyledi.

Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla insanların bölgeye rahatlıkla gelebildiğini anlatan Koşan, "Daha önce terör korkusu nedeniyle kırsal bölgelere çıkamıyorduk. Artık gruplar halinde dağlara gelerek yetişen otları toplayabiliyoruz. Buralar çok güvenli. Huzurlu bir şekilde ailelerimizle, çocuklarımızla dolaşabiliyoruz. Bunlar bölgede başarılı operasyonlar yapan askerlerimiz sayesinde oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Nimet Güler ise güllük otu satarak geçimini sağladığını ifade ederek, "Bu işin ticaretini yapan tüccarlar var. Ailece güllük otu toplamaya geldik. Önceden buraya kimse gelemiyordu. Allah devletimizden razı olsun. Günlük 100 kamyonete yakın güllük otu toplanıyor." diye konuştu.

Dağda yetişen güllük otu geçim kaynağı oldu
Dağda yetişen güllük otu geçim kaynağı oldu
Dağda yetişen güllük otu geçim kaynağı oldu
Dağda yetişen güllük otu geçim kaynağı oldu

YORUMLAR
500
Şırnaklıların yeni geçim kaynağı: 'Yılanyastığı' ihracatı Şırnaklıların yeni geçim kaynağı: 'Yılanyastığı' ihracatı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağda yetişen güllük otu geçim kaynağı oldu - Son Dakika


Son Dakika
22:16 Elon Musk'dan Twitter Blue hamlesi! 10 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor
22:12 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına "Kulüp" şarkısı damga vurdu
22:06 TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor
21:46 Burcu Özberk tatil fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
21:39 Fenerbahçeli Filip Novak, canlı yayında itiraflarını peş peşe sıraladı
21:37 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili inceleme başlatılacak
21:32 Ferdi Kadıoğlu'ndan derbi sonrası öz eleştiri: Tuzağa düştük
21:08 Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi
21:01 Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti
20:13 Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi yorumu: Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 22:42:13. #1.13#
SON DAKİKA: Dağda yetişen güllük otu geçim kaynağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement