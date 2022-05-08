Dağda yetişen güllük otu geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Muş'ta dağlık alanlarda yetişen ve baharın müjdecisi olarak bilinen güllük otu vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde yetişen ve yöresel yemeklerde kullanılan güllük otunu toplayıp araçlarla kente getiren vatandaşlar, kilogramını 10 liradan satışa sunuyor.

Kente 35 kilometre uzaklıktaki Derecik köyü kırsalına güllük otu toplayan Ümit Koşan, gazetecilere, otu kent merkezinde satarak aile bütçelerine katkı sunduklarını söyledi.

Huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla insanların bölgeye rahatlıkla gelebildiğini anlatan Koşan, "Daha önce terör korkusu nedeniyle kırsal bölgelere çıkamıyorduk. Artık gruplar halinde dağlara gelerek yetişen otları toplayabiliyoruz. Buralar çok güvenli. Huzurlu bir şekilde ailelerimizle, çocuklarımızla dolaşabiliyoruz. Bunlar bölgede başarılı operasyonlar yapan askerlerimiz sayesinde oldu. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Nimet Güler ise güllük otu satarak geçimini sağladığını ifade ederek, "Bu işin ticaretini yapan tüccarlar var. Ailece güllük otu toplamaya geldik. Önceden buraya kimse gelemiyordu. Allah devletimizden razı olsun. Günlük 100 kamyonete yakın güllük otu toplanıyor." diye konuştu.