Muş'ta dağlardan toplanan çiriş otu gelir kapısı oldu - Son Dakika

Muş'ta havaların ısınmasıyla dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen çiriş otu, bazı vatandaşların geçim kaynağı oldu.

Merkeze 35 kilometre mesafedeki Kozma Dağı ve Şenyayla bölgesine giden kent sakinleri, bıçak yardımıyla kökünden kestikleri çiriş otunu özenle torbalara yerleştirerek evlerine taşıyor.

Evlerde toprak ve yabani otlardan temizlenen otladı satışa sunan vatandaşlar, bir kısmını da kendi ihtiyaçları için saklıyor.

Çiriş otu toplayan Nevzat Subaşı, bitkinin mart ve nisan aylarında yetiştiğini ve yerli ıspanak olarak da nitelendirildiğini söyledi.

Doğal yetişen bitkinin şifalı olduğunu belirten Subaşı, "Yöremizin doğal ortamında yetişen bitkiler her zaman halk tarafından toplanıp yemeklerde kullanılıyor. Yöre halkı olarak bu ürünleri tüketiyoruz ve hiçbir zararını görmüyoruz. Topladığımız otu satarak gelir elde ediyoruz." diye konuştu.

Mahmut Aksu da yüksek kesimlerde karların erimesiyle yetişen çiriş otunu toplamak için sabah saatlerinde bölgeye geldiklerini dile getirerek, bitkinin bir ay ömrünün olduğunu aktardı.