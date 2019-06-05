Son Dakika Haberleri: Muş'ta damla sulama sistemiyle karpuz üretimi
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Muş'ta damla sulama sistemiyle karpuz üretimi

1 saat önce

Muş merkeze bağlı Eğirmeç köyünde damla sulama sistemiyle karpuz üretimine başlandı.

Muş'ta damla sulama sistemiyle karpuz üretimi, System.String[]
Muş merkeze bağlı Eğirmeç köyünde damla sulama sistemiyle karpuz üretimine başlandı.
Diyarbakır'dan Muş'a gelen çiftçi Muzaffer Esen, köyde 270 dönüm alana Antalya'dan getirilen karpuz fidelerini dikti.
Damla sulama sistemiyle karpuz yetiştirilen alanda 25 işçi çalışıyor.
Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş'un güzel havası ve suyunda karpuzun daha iyi yetiştiğini söyledi.
Damla sulama yöntemiyle yüksek verim beklediklerini anlatan Esen, şöyle konuştu:
"Bu sistemle fidanın erken gelişmesi, toprağın erken ısınması ve hasadın 25-30 gün erken alınması sağlanıyor. Yaklaşık 2500-3 bin tona yakın karpuz alırız. Elde ettiğimiz ürünü Van, Muş, Erzurum, Diyarbakır ve Batman'a kadar gönderiyoruz. İlk başta Diyarbakır karpuzu çıkıyor. Bu sistemle Muş'un karpuzu da Diyarbakır ile aynı zamanda çıkar."
Mardin'in Derik ilçesinden gelerek Hasköy ilçesine bağlı Otaç köyünde eşiyle kiraladıkları 150 dönümlük alanda karpuz ekimine başlayan 8 çocuk annesi Hatice Özbahçeci de zor koşullarda çalıştıklarını ancak geçimlerini bu sayede sağladıklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 04:36 Kaynak: AA
Antalya, Diyarbakır, Muş, Güncel
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