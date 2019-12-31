Son Dakika › 3. Sayfa › Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı
11 saat önce
Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şahıs gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:44 Kaynak: İHA
Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şahıs gözaltına alındı.
Muş'ta, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten 9 şahıs gözaltına alınırken, şahısların tahkikatlarının devam ettiği öğrenildi. - MUŞ
Son Dakika Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu Antalya'da su dolan alt geçitte araçlarıyla mahsur kalan karı- koca kurtarıldı Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü!