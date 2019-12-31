Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı

11 saat önce

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şahıs gözaltına alındı.

Muş'ta DEAŞ adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şahıs gözaltına alındı.


Muş'ta, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabah saatlerinde yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten 9 şahıs gözaltına alınırken, şahısların tahkikatlarının devam ettiği öğrenildi. - MUŞ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:44 Kaynak: İHA
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