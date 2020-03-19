Muş'ta dere ıslah çalışmaları - Son Dakika
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Muş'ta dere ıslah çalışmaları

6 saat önce

Muş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa Mahallesi'ndeki Soğurman Deresi'nde ıslah çalışması başlattı.

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Muş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa Mahallesi'ndeki Soğurman Deresi'nde ıslah çalışması başlattı.

Muş Belediyesi, şehrin daha modern bir görünüme kavuşması için başlattığı çalışmalar arasında yer alan dere ıslah çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda dere yatağında temizlik çalışması yapan ekipler, toplanan katı atıkları depolama alanına naklediyor.

Çalışmaları denetleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, şehir merkezinde temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi.

Çöplerin atıldığı Soğurman Deresi'nin kötü kokuya neden olduğunu ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Dere yatağında biriken çöp ve çamurları kısa bir sürede temizleyerek vatandaşlara rahat bir ortam oluşturacağız. İş makineleriyle dere yatağındaki atıkları kamyonlara yükledik ve buradan da çöp alanına sevk ediyoruz. Dere yatağını her yıl temizlememize rağmen vatandaşlarımız çöplerini atmaya devam ediyor. Bu atıklardan dolayı meydana gelen kötü koku, çevreyi rahatsız ediyor. Dere yatağına hepimizin sahip çıkması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ricamız çöplerini konteynerlere bırakmasıdır. Temiz bir Muş için elimizden geleni yapıyoruz."

Muratpaşa, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:16 Kaynak: AA

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