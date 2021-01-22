Muş'ta dereceye giren sporculara malzeme desteği - Son Dakika

Muş'ta, "1. Etap Kayaklı Koşu Yarışması"nda dereceye giren sporculara malzeme dağıtıldı.

Sporculara malzeme desteğinde bulunan Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Erzurum'daki Kayaklı Koşu Yarışması'na Muş, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Hakkari, Van, Muş ve Kars'tan sporcuların katıldığını belirtti.

Yarışmaya, Muş Spor Lisesi'nden 2 sporcunun katıldığını anlatan Kıvanç, "Sporcularımızdan Rabia Akyol Türkiye birinciliğini, Ümmü Gülsüm Şentürk ikinciliği elde etti. İlimizi en güzel şekilde temsil eden sporcularımız başarı elde etti. Bu açıdan kendilerini spor malzemesiyle ödüllendirdik. Bundan sonra daha iyi dereceler elde etmelerini bekliyoruz. Biz de Milli Eğitim Müdürlüğü olarak katkı sağlayacağız." diye konuştu.

Rabia Akyol ise 4 yıldır kayaklı koşu yarışmalarına katıldığını belirterek, "Çok sayıda derecelerim var ancak hedefim milli olmak ve olimpiyatlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı en yüksek yerlerde dalgalandırmaktır." dedi.