Muş'ta derenin taşması sonucu 84 hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta derenin taşması sonucu 84 hayvan telef oldu - Son Dakika

Muş'ta derenin taşması sonucu 84 hayvan telef oldu

6 saat önce

Muş'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ağıllar zarar gördü ve 84 hayvan telef oldu.

Muş'ta derenin taşması sonucu 84 hayvan telef oldu, System.String[]

Muş'ta etkili olan sağanak nedeniyle bazı ağıllar zarar gördü ve 84 hayvan telef oldu.

Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Eğirmeç köyünde dere kenarında bulunan ev ve ahırları su bastı.

Su altında kalan ahırlardaki 83 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan telef oldu.

Hayvan sahiplerinden Kadir Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece başlayan sağanak nedeniyle derenin taştığını belirterek "75 küçükbaş hayvanım telef oldu. Komşumuzun ise 8 küçükbaş hayvanı, bir diğer komşumuzun da bir ineği sele kapıldı. Ahırın yanında bulunan samanlarımız ve eşyalarımız da sulara kapıldı." dedi.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 06:12 Kaynak: AA

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