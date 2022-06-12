Devlet desteği ile kurulan bahçelerde çilek hasadına başlandı

Muş'un Hasköy ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce kurulan çilek bahçelerinde hasada başlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nahit Aykut, yaptığı açıklamada, ilçe ekonomisine katkısı yaklaşık 5 milyon 500 bin lira olan "Hasköy Çileği"nin üreticilerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 84 dönüm alanda kurulan çilek bahçelerinde üretim yapıldığını belirten Aykut, şunları kaydetti:

"İlçemizde yılda yaklaşık 4 ton çilek üretiliyor. 84 çiftçimiz çilek bahçesi kurdu. Çilekler market ve serbest piyasada satışa sunuluyor. Hem aromatik hem de lezzeti bakımından çok tercih ediliyor. Ekim ayının sonuna kadar hasat devam edecek. Bu yıl ilçede etkili olan yağışlar sayesinde yüksek verim elde diliyor, çiftçilerin yüzü gülüyor."

Çiftçi Seyithan Saçu da devlet desteğiyle kurduğu çilek bahçesinde hasada başladıklarını anlattı.

Çilekten elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağladığını aktaran Saçu, "Bahçemizden yılda iki kez ürün elde ediyoruz. 3 bin metrekarede çilek bahçesi kurduk. Yılda 3 ton ürün elde ediyoruz. Aile bütçemize büyük bir katkı sağlıyor. Kilosunu 20 liradan kent ve ilçe pazarlarında satıyoruz. Marketlere gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.