Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika

Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor

08.05.2021 09:45
Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor, System.String[]

Muş'ta 4 yıldır faaliyet yürüten ve 33 ülkeye ihracat yapan tekstil firması, ülke ekonomisine yılda 18 milyon TL katkı sağlıyor.

Muş'ta 4 yıldır faaliyet yürüten ve 33 ülkeye ihracat yapan tekstil firması, ülke ekonomisine yılda 18 milyon TL katkı sağlıyor.

Merkeze bağlı Sungu beldesinde kurulan tekstil fabrikası, ekonomiye büyük katkılar sağlarken, gençlere de istihdam kapısı oluyor. Merkez, ilçe ve köylerden servislerle evlerinden alınan işçiler, burada bir yandan meslek öğrenirken, bir yandan da aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

"Genç nüfusun olması çok büyük bir avantaj"

Devlet desteğiyle kurduğu tekstil atölyesinde 300 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Cemal Oktan, günde 6 bin ürün ürettiğini söyledi. 25 yıldır İstanbul'da üretim alanında faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 4 yıldır Muş'a yatırım yaptığını ifade eden Oktan, "Giyim ürünlerini yurtiçi piyasasının yanı sıra Rusya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İsveç'in de aralarında olduğu 33 ülkeye ihraç ediyoruz. Muş'a aylık ortalama 1,5 milyon liralık katkı sağlıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nde genç nüfusun olması, çok büyük bir avantaj. Batı illerinde şu anda eleman sıkıntısı olduğu için üreticiler doğuya yönelmiş durumda" dedi.

"İşsiz ve çaresiz kalan gençler, kandırılıyor"

Muş'ta 28 tekstil atölyesi bulunduğunu ve bu işletmelerde yaklaşık 3 bin çalışan olduğunu kaydeden Cemal Oktan, "Üretim yapan 28 firmanın yıllık yaklaşık 100 milyon lira kente katkısı var. Gençlerimiz işsiz kaldığı zaman, çaresiz kaldığı zaman belli gruplar tarafından kandırılarak ya dağa çıkacak ya da çevre gruplarına katılarak, ülkemize her türlü zararı dokunmuş olacaktı. Tekstil firmalarımızın buraya gelip yatırım yapmasıyla dağa çıkışlar durdu. Büyük şehirlere göç azaldı ve hatta büyük şehirlerden geri dönüşler bile sağlanmış durumda. Tabi İş-Kur'dan aldığımız destekler bize büyük katkı sağladı. Bu destekler, buraya yatırım yapmamıza neden oldu" ifadelerini kullandı.

"Bir kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum"

4 yıldır tekstil atölyesinde çalıştığını ifade eden Filiz Erden isimli vatandaş, "Burada asgari ücretle çalışarak hem aileme destek oluyor hem de kendi çeyizimi hazırlıyorum. Pandemi döneminde burada bize çok yardımcı oldular. Bir kadın olarak kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum. Bir yandan çalıştım bir yandan da okulumu tamamladım. Burada iyi arkadaşlık edindim, iyi bir ortama sahip oldum, iyi insanlar tanıdım. İyi bir usta makineci oldum. İleride buradan ayrılacak olursam kendime terzi dükkanı açmayı düşünüyorum" diye konuştu.

"Birçok aile geçimini buradan sağlıyor"

Ütücü olarak çalışan Nimet Karayel ise "Allah'a çok şükür doğuda da böyle iş imkanı var. Birçok aile geçimini buradan sağlıyor. Ben burada usta ütücü olarak çalışıyorum. İstanbul'da da çalıştım ama burada iş imkanı sağlandığı için buraya geldim. Çok şükür halimizden memnunuz. Ürünleri özenli ve ölçülü bir şeklide yapıyoruz. 17 günlük tam kapanma sürecinden muaf olduğumuz için işimizin başındayız" şeklinde konuştu. - MUŞ

Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor
Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor

Türk Lirası, Yatırım, İhracat, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta devlet desteğiyle açılan fabrika 33 ülkeye ihracat yapıyor - Son Dakika


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