Devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor - Son Dakika
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Devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor

18.06.2022 11:35

Verimli mera ve yaylalara sahip Muş'ta, devletin son yıllardaki desteğiyle büyükbaş hayvan sayısının arttığı bildirildi.

Verimli mera ve yaylalara sahip Muş'ta, devletin son yıllardaki desteğiyle büyükbaş hayvan sayısının arttığı bildirildi.

Muratgören köyünde devlet desteği ile kurulan kurbanlık hayvan çiftliğini inceleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, üreticiden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Gün, gazetecilere, büyükbaş hayvancılıkta önemli bir noktaya ulaştıklarını söyledi.

İl genelinde 335 bin 798 büyükbaş hayvanın bulunduğunu ifade eden Gün, şunları kaydetti:

"Kentte yılda 10 bin ton et ve 320 bin ton süt üretiliyor. Hayvan varlığı olarak il ekonomisine önemli katkı sağlanıyor. Geçen yıllara baktığımızda ilimizde özellikle büyükbaş hayvan varlığında artış yaşanmakta. Buzağı ölümlerinin önlenmesi ve suni tohumlamayla hayvan sayısındaki ciddi artış devam ediyor. Büyükbaş hayvancılığın gelişmesi için devlet besicilere destek veriyor. Suni tohumlama yapan besicilerimize hayvan başı 1000 lira civarında destek veriyoruz. Et ve Süt Kurumunda kesilen hayvanlar için ise 2 bin 500 lira katkı verilmekte."

Hasköy ilçesine bağlı Gökyazı köyünde besicilik yapan Mehmet Tekin ise devletin verdiği destekle geçen senelere göre köyde büyükbaş hayvanda artış yaşandığını anlattı.

Köyde 1250 büyükbaş hayvan bulunduğunu belirten Tekin, "Köyde günde yaklaşık 9 ton süt elde ediliyor. Besiciler sütü köye gelen mandıracılara satıyor." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet desteğiyle hayvancılık gelişiyor - Son Dakika

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