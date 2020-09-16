Devlet desteğiyle kurulan fabrikadan 33 ülkeye ihracat yapılıyor - Son Dakika

Muş'ta girişimci Cemal Oktan, devlet desteğiyle kurduğu tekstil fabrikasında 300 kişiyi istihdam ederek 33 ülkeye ihracat yapıyor.

İstanbul'da giyim üzerine şirketi bulunan Oktan, 3 yıl önce memleketi Muş'ta yatırım yaparak gençlere yeni istihdam alanı oluşturmaya karar verdi.

Merkeze bağlı Sungu beldesinde devletin sağladığı tüm teşvik imanlarından yararlanan Oktan, günde 5 bin 500 ürün kapasiteli tekstil fabrikası kurdu.

"33 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Oktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikada ünlü giyim markalarının ürünlerini imal ettiklerini söyledi.

Devletten aldığı desteklerle kurduğu işletmede 300 kişiyi istihdam ettiğini belirten Oktan, şöyle konuştu:

"Bölgeye yatırım yapanlara devletin sunduğu destekler büyük bir fırsat yaratıyor. Bu sayede kurduğumuz fabrikalarda gençler iş sahibi oluyor, evlerine ekmek götürüyor. Şu anda sektör bazında en çok istihdamı sağlayan firmalardan biriyiz. Giyim ürünlerini yurt içi piyasanın yanı sıra Rusya, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İsveç olmak üzere 33 ülkeye ihraç ediyoruz. Muş ekonomisine yılda 12 milyon lira katkı sağlıyoruz. Kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz ancak yer konusunda sıkıntımız var. Bunu giderdiğimiz takdirde daha çok insana iş imkanı sunacağız."

"Devlet 10 yıl sigorta desteği veriyor"

İŞ-KUR'un katkılarıyla açılan kurslar sayesinde kalifiye eleman konusunda da bir sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Oktan, "Devlet 10 yıl sigorta desteği veriyor. İŞ-KUR istihdam desteği veriyor. Zaten bu olmasa burada hiçbir firma tutunamaz. Diğer destekler de çok önemli. Gelip burada sıfırdan fabrika kurmak, eleman yetiştirip, verim almak tek başına altından kalkılacak bir durum değil. Zaman ve güç gerekmektedir. Bu yüzden devlet desteğine ihtiyaç var. Devletimiz de her konuda yanımızda yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19 nedeniyle 1,5 ay ara verdik"

Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) nedeniyle fabrikayı 1,5 ay kapatmak zorunda kaldıklarını anlatan Oktan, mağazalar kapalı kaldığı için 3 ay hiç satış yapamadıklarını ve zor bir dönem yaşadıklarını dile getirdi.

Uzun aranın ardından iş başı yaparak ellerindeki siparişleri tamamladıklarını kaydeden Oktan, şunları söyledi:

"Şu anda kış sezonu için üretim yapıyoruz. Makineleri sosyal mesafeye göre kurduk. Hiçbir işçimizi maskesiz çalıştırmıyoruz. Bu tür fabrikalar gençlerimizi ayakta tutuyor. Burada işsiz kalan gençlerimiz istemediğimiz olaylara karışabiliyor. Bu yüzden yatırımlar önem taşıyor. Bir iş sahibi olarak kötü alışkanlıklardan da kurtuluyorlar."

Fabrikada çalışan işçiler de ailelerine yardımcı olmak için çalıştıklarını belirterek, bu tür yatırımlar sayesinde iş imkanlarının arttığını ifade etti.