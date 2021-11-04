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Muş'ta devlet eliyle açılan hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistleri bekliyor - Son Dakika

Muş'ta devlet eliyle açılan hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistleri bekliyor

04.11.2021 22:23

Muş'ta devlet eliyle açılan hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistleri bekliyor Muş Valisi İlker Gündüzöz: "7'den 70'e tüm insanlarımıza huzur verecek bir ortam oldu" "Batı'dan da artık tur bekliyoruz" Muş'ta, hafta sonu 10 bin kişinin ziyaret ettiği Sultan Alparslan Parkı, yerli ve...

Muş'ta devlet eliyle açılan hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistleri bekliyor

Muş Valisi İlker Gündüzöz: "7'den 70'e tüm insanlarımıza huzur verecek bir ortam oldu"

"Batı'dan da artık tur bekliyoruz"

MUŞ - Muş'ta, hafta sonu 10 bin kişinin ziyaret ettiği Sultan Alparslan Parkı, yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün girişimleriyle 888 dönümlük bir alanda inşa edilen Sultan Alparslan Parkı içerisindeki hayvanat bahçesi, ziyaretçilerini ağırlıyor. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde inşa edilen tarihi Murat Köprüsü çevresindeki Sultan Alparslan Parkı, ayda yaklaşık 146 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. İçerisinde birçok kompleks barındıran park, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline geldi. Park içerisinde yer alan hayvanat bahçesi, bölgede yaşayan vatandaşlara ilk kez egzotik türlerle tanışma imkanı sunuyor. 14 türde, 63 hayvanın yer aldığı hayvanat bahçesinde, özellikle çocuklara çit dışından hayvanların beslemesi yaptırılarak hayvan sevgisi aşılanıyor.

"7'den 70'e tüm insanlarımıza huzur verecek bir ortam oldu"

Hayvanat bahçesini ziyaret eden Vali İlker Gündüzöz, dünyaya yeni gelen ceylanı sevdi. Valilik tarafından yaptırılan Sultan Alparslan Parkı'nın; Çevre Şehircilik Bakanlığı, kalkınma ajansı, İller Bankası, İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynakları ile inşa edilen büyük bir park olduğunu ifade eden Gündüzöz, "888 dönüm alana sahip olan Sultan Alparslan Parkı, Avrupa'nın ilk 20'sinde, dünyanın ise ilk 50'sinde yer alacak bir şehir parkıdır. İçinde macera parkurları, zipline, spor tesisleri, su sporları tesisleri bulunuyor. Yürüyüş alanları, piknik alanları olan çok fonksiyonlu park, 7'den 70'e tüm insanlarımıza huzur verecek bir ortam oldu" dedi.

"Çevre illerden de ziyaretçileri Muş'a bekliyoruz"

Park içerisinde butik bir hayvanat bahçesi oluşturduklarını ve Bitlis, Bingöl, Van, Erzurum gibi çevre illerdeki vatandaşları da bu hizmetten yararlanması için kente davet eden Vali Gündüzöz, "Butik bir hayvanat bahçesi ama içerisinde çok çeşitli hayvanlar var. Kanguru, maymun, papağan, lama, deve kuşu, tavuz kuşu, çeşitli ördek türleri, cüce keçiler, ceylanlar ve pek çok çeşitli hayvanlar var. Çocuklarımız geliyorlar burada hem hayvan sevgisini hem doğa sevgisini yaşıyorlar. Buradaki hayvanlarımız yavrulamaya da başladı. İlk önce cüce keçilerimiz, şimdi de ceylanlarımız yavruladı. Dolayısıyla bu tip sosyal ortamların gelişmesi, yaygınlaşması bizim genç nüfusu çok büyük oran teşkil eden Muş için önemliydi. Ama sadece Muş değil, çevre illerden de ziyaretçileri bekliyoruz. Bitlis, Bingöl, Van, Erzurum gibi çevre illerimizde yaşayan vatandaşlarımız hayvanat bahçesine gelip buraları görsünler ve Sultan Alparslan Parkımızın diğer aktivitelerinden de yararlansınlar" ifadelerini kullandı.

"İnsanların boş vakitlerinde zaman geçireceği yerlere ihtiyaç vardı"

Vatandaşların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri alanlara ihtiyaç olduğunu anlatan Vali Gündüzöz, "Gidecek yerleri son derece mahduttu. Bu insanların aileleriyle hava alabileceği, rahatlayabilecekleri, özellikle bu salgın günlerinde bunun daha da önemi ortaya çıktı. Bu aslında turizm sektörünün hareketlenmesi açısından öncü olacakta bir yatırım. İnsanlar buraya gelip hem rahatlıyorlar hem de ekonomik aktivitelerin de içinde oluyorlar. Dolayısıyla pek çok kazanımı ve getirisi olan bir yatırım oldu" diye konuştu.

"Batı'dan da artık tur bekliyoruz"

Günlük ziyaretçi sayısının hafta sonları 10 bine ulaştığına dikkati çeken Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yakın zamanda bu sayının hafta içi 10 binleri, hafta sonları da 20-30 bini bulabileceğini öngörüyorum. Bunun tabi ki ekonomiye ve istihdama da olumlu katkıları olacak. Biz batıdan da artık tur bekliyoruz. Burada bir terör sıkıntısı yok. Türkiye'nin batısı da, doğusu da öyle. Huzur içerisinde 24 saat yaşayan bir Muş'tan bahsediyoruz. Tüm insanlarımızı buraya bekliyoruz.

Muş'ta devlet eliyle açılan hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistleri bekliyor
Muş'ta devlet eliyle açılan hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistleri bekliyor
Muş'ta devlet eliyle açılan hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistleri bekliyor
Muş'ta devlet eliyle açılan hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistleri bekliyor

Doğu Anadolu Bölgesi, Selçuklu Devleti, İlker Gündüzöz, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta devlet eliyle açılan hayvanat bahçesi yerli ve yabancı turistleri bekliyor - Son Dakika


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