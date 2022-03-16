Muş'ta şehidin oğluna Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi - Son Dakika

Muş Valisi İlker Gündüzöz, 6 yıl önce terör saldırısında şehit olan güvenlik korucusu Sahil Erden'in oğluna Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verdi.

Valilikte düzenlenen törende, Vali İlker Gündüzöz, 2016 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca merkeze bağlı Kızılağaç Karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan güvenlik korucusu Sahil Erden'in oğlu Musa Erden'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı takdim etti.

Beratın hayırlı olmasını dileyen Gündüzöz, "Ondan bir hatıra. Allah rahmet eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın emirleriyle tüm Türkiye'de aynı saate madalya törenleri düzenleniyor. Şehitlerimiz sayesinde özgürce yaşıyoruz." dedi.

Şehidin oğlu Erden de "Allah devletimize zeval vermesin. Allah bizi devletsiz etmesin. Çok gururlandık ve sevindik. Cumhurbaşkanımıza, Valimize, Komutanımıza ve İl Müdürümüze teşekkür ederim." diye konuştu.

Törene, İl Jandarma Komutanı İlhan Şen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdulbari Aksoy katıldı.