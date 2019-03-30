Son Dakika Haberleri: Muş'ta Dezavantajlı Çocuklar Kitapla Buluşturuluyor

Muş'ta Dezavantajlı Çocuklar Kitapla Buluşturuluyor

53 dakika önce

Muş'ta, evlerinden araçlarla alınan dezavantajlı çocukların kütüphanede kitap okumaları ve çeşitli etkinliklere katılmaları sağlanıyor.

Muş'ta Dezavantajlı Çocuklar Kitapla Buluşturuluyor, System.String[]
Muş'ta, evlerinden araçlarla alınan dezavantajlı çocukların kütüphanede kitap okumaları ve çeşitli etkinliklere katılmaları sağlanıyor.

Muş Valiliği koordinasyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında, sokakta çalışan, çalıştırılan ya da dezavantajlı çocuklar, mobil ekipler tarafından araçlarla evlerinden alınarak kütüphaneye getiriliyor.

Müdürlüğün ek hizmet binasında oluşturulan kütüphanede kitap okuyan çocuklar, çeşitli etkinliklere katılma imkanı da buluyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların kütüphanede geçirdikleri sürenin ardından yine görevlilerce evlerine bırakıldığını söyledi.

İçerisinde yaklaşık 3 bin kitap bulunan kütüphanenin geçen yıl çocuklar için oluşturulduğunu anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Özellikle öğleden sonra çevredeki okullardan gelen öğrencilerimiz oluyor. Yaklaşık 200 çocuğumuz kütüphaneden faydalanıyor. Ayrıca dezavantajlı ailelerin çocuklarını, sokakta çalışan, çalıştırılan çocukların buraya kazandırılmasını sağlamak amacıyla mobil ekiplerimiz çalışıyor. Kütüphanede zaman zaman kitap okuma, ders çalışma ve değerler eğitimi veriliyor. Çok güzel bir ortam oluştu. Hemen yan tarafımızda bir kafeterya oluşturduk. Buraya gelen çocuklara yine meslek elemanlarımızca psiko-sosyal destek veriliyor."

Kütüphanedeki etkinliklere katılan 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi İlknur Gül Şahin ise "Buraya gelmemin amacı ders çalışmak ve test çözmek. Çünkü evimiz kalabalık olduğu için ders çalışamıyorum ve test çözemiyorum. Burada çok güzel bir ortam var. Zorlandığımız sorularda hocalarımız bize yardımcı oluyor." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:24 Kaynak: AA

Muş Valiliği, Muş, Güncel
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