Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu - Son Dakika
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Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu

21.05.2022 08:35

Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu Muş'ta domuz saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı Muş'un Varto ilçesinde domuz saldırısı sonucu yaralanan 60 yaşındaki Celal Apak, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu

Muş'ta domuz saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde domuz saldırısı sonucu yaralanan 60 yaşındaki Celal Apak, jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Varto ilçesine bağlı Aşağıalagöz köyünde yaşayan Celal Apak, kırsal bölgede tek başına mantar toplamaya çıktığı esnada yaban domuzu saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Apak, yakınlarını arayarak yaralandığını bildirdi. Durum üzerine jandarmaya koşarak yardım isteyen Celal Apak'ın yeğeni Bülent Apak, ekiplerle birlikte amcasının yaralandığı bölgeye ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından zorlu coğrafyada ilk müdahalesi yapılan Celal Apak, sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Ambulansla Varto Devlet Hastanesine kaldırılan Apak'ın yapılan muayenesinde karın bölgesinden yaralandığı belirlenerek, ameliyat için Muş Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ameliyatı başarılı geçen Apak'ın, sağlık durumunun iyi olduğu ve servise alındığı bildirildi.

"Jandarma ve 112 ekiplerine çok teşekkür ederim"

Amcasının yaşadığı korku dolu anları anlatan yeğeni Bülent Apak, amcasının domuz saldırısına uğradığını ve tedavi altına alındığını söyledi. Kan kaybeden amcası için jandarmayla seferber olduklarını kaydeden Bülent Apak, "Aklıma jandarma geldi. O esnada koşarak jandarmaya gittim ve durumu karakol komutanına anlattım. Hemen bana yardımcı olacaklarını söylediler. Ayarlanan ekiple birlikte olay yerine intikal ettik. 112 ekipleri de o sırada geldi. Oradan amcamı Varto'ya getirdik. Durumu çok ciddiydi. Amcam Muş Devlet Hastanesinde ameliyat oldu. Ameliyatı başarılı geçti. Herkesten Allah razı olsun. Özellikle karakol komutanımıza ve 112 ekiplerine çok teşekkür ederiz. Mantar topladığı sırada domuz saldırmış. Kendi kazağıyla kanamanın olduğu bölgeyi sarmış" dedi.

Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu
Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu
Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu
Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu
Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu
Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu
Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu
Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu
Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu
Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu

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Kaynak: İHA

Jandarma, Mantar, Varto, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta domuzun yaraladığı 60 yaşındaki vatandaşın yardımına jandarma koştu - Son Dakika
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