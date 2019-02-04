Son Dakika Haberleri: Muş'ta Dondurucu Soğuklar Etkili Oluyor

Muş'ta Dondurucu Soğuklar Etkili Oluyor

59 dakika önce

Muş'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor Hava sıcaklığının eksi 20 dereciyi bulduğu kentte hayat adeta donduMUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan sisin ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesiyle hayat adeta dondu.

Muş'ta Dondurucu Soğuklar Etkili Oluyor, System.String[]
Muş'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor
Hava sıcaklığının eksi 20 dereciyi bulduğu kentte hayat adeta dondu

MUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan sisin ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesiyle hayat adeta dondu.
Muş'ta kar yağışının ardından etkisini sürdürmeye devam eden soğuk hava, hayatı durdurma noktasına getirdi. Kent merkezinde yaşanan soğuk havadan etkilenen ağaçlar kırağı tutarken, bazı vatandaşlar ise havuzların üzerini naylon brandalar ile örterek korumaya aldı. Dondurucu soğukların yaşandığı kentte, sokakların boş olduğu da gözlerden kaçmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

Yerel
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