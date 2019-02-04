Muş'ta Dondurucu Soğuklar Etkili Oluyor
59 dakika önce
Muş'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor Hava sıcaklığının eksi 20 dereciyi bulduğu kentte hayat adeta donduMUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan sisin ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesiyle hayat adeta dondu.
Muş
'ta dondurucu soğuklar etkili oluyor
Hava sıcaklığının eksi 20 dereciyi bulduğu kentte hayat adeta dondu
MUŞ - Muş'ta dün gece etkili olan sisin ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derecelere kadar düşmesiyle hayat adeta dondu.
Muş'ta kar yağışının ardından etkisini sürdürmeye devam eden soğuk hava, hayatı durdurma noktasına getirdi. Kent merkezinde yaşanan soğuk havadan etkilenen ağaçlar kırağı tutarken, bazı vatandaşlar ise havuzların üzerini naylon brandalar ile örterek korumaya aldı. Dondurucu soğukların yaşandığı kentte, sokakların boş olduğu da gözlerden kaçmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:37 Kaynak: İHA
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