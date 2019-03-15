Muş'ta "Dünya Pi Günü" Etkinliği
1 saat önce
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğrencileri, "Dünya Pi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Muş Alparslan Üniversitesi
(MŞÜ) öğrencileri, "Dünya Pi
Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.
MŞÜ 1071 Malazgirt
Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, 32 geometrik materyal sergiledi.
Matematik Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yılmaz Mutlu, yaptığı açıklamada, bu hafta özellikle matematik ve satranç topluluğu olarak etkinlikler düzenlediklerini söyledi.
Mutlu, "Bu sergide sunulan materyallerin arasından en iyi üçünü seçip ödüllendireceğiz. Satranç turnuvasında dereceye giren arkadaşlarımızı ödüllendirdik." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:12 Kaynak: AA
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