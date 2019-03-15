Son Dakika Haberleri: Muş'ta "Dünya Pi Günü" Etkinliği

Muş'ta "Dünya Pi Günü" Etkinliği

1 saat önce

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğrencileri, "Dünya Pi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Muş'ta
Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) öğrencileri, "Dünya Pi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenledi.

MŞÜ 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, 32 geometrik materyal sergiledi.

Matematik Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yılmaz Mutlu, yaptığı açıklamada, bu hafta özellikle matematik ve satranç topluluğu olarak etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Mutlu, "Bu sergide sunulan materyallerin arasından en iyi üçünü seçip ödüllendireceğiz. Satranç turnuvasında dereceye giren arkadaşlarımızı ödüllendirdik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:12 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cami Katliamının Yaşandığı Yeni Zelanda'ya Gidiyor Bakan Varank: Aralık 2020`ye Kadar SGK Primlerini Devlet Ödeyecek Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu Üreticinin Beklediği Tarih Açıklandı! Paralar Ay Sonu Hesapta Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 18:06:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta "Dünya Pi Günü" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]