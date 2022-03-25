Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor - Son Dakika
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Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor

25.03.2022 09:57
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor

TÜRKİYE'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta dünyaya gelen buzağılara, 3 aylık olana kadar biberonla beslenerek, bebek gibi bakılıyor.

TÜRKİYE'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta dünyaya gelen buzağılara, 3 aylık olana kadar biberonla beslenerek, bebek gibi bakılıyor.

Büyükbaşların doğumu sürerken, 335 bini aşkın hayvan varlığının olduğu kentte bu yıl yaklaşık 110 bin yeni buzağı doğumu bekleniyor. Büyükbaş hayvancılıkta Türkiye 15'incisi olan Muş'ta dünyaya gelen buzağılara, bebek gibi ilgiyle bakılıyor. Kentin hayvancılıkta her geçen yıl ivme kazandığını belirten Muş Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Aral, "Hayvancılıkta daha iyi seviyelere ulaşmak için dünyaya gelen buzağılara, anne ve babaların çocuklarına gösterdiği özeni gösteriyoruz. Bir çocuğa nasıl biberonla mama veriliyorsa bizler de biberonla yeni doğan buzağılarımıza süt veriyoruz" diye konuştu.

Muş'ta yeni buzağı doğumları olduğunu söyleyen besici Sabri Uşar da "Yeni doğan buzağılarımızı sabah akşam biberonla besliyoruz. Bir bebeğe nasıl bakılıyorsa bizler de yeni doğan buzağılara 3 ay boyunca o şekilde bakıyoruz. Şimdiye kadar 30 buzağı doğdu, 30 buzağının daha doğmasını bekliyoruz. İnşallah onları büyütüp işletmemize katacağız" dedi.

Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor
YORUMLAR
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Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta dünyaya gelen buzağılara bebek gibi bakılıyor - Son Dakika


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