Muş'ta EBA Mobil Destek araçları hazırlandı - Son Dakika

Muş'ta eğitimlerini uzaktan eğitimle sürdürme imkanı olmayan çocuklar için iki EBA Mobil Destek aracı hazırlandı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle eğitime, öğretime EBA sistemiyle devam edildiğini söyledi.

21 Eylül'den itibaren kademeli olarak okulların açılacağını belirten Gündüzöz, "EBA noktaları kurduk çünkü her çocuk kendi evinde bağlanamıyor. Donanım imkanları olmayabilir. Merkezde olsun ilçelerimizde olsun Kaymakamlar ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz onlar da ilçelerimizde bu işi yaygınlaştırıyorlar." dedi.

Kurulan destek noktalarına çocukların bağlanmaya başladığını belirten Gündüzöz, EBA Mobil destek araçları da hazırlanarak, diğer destek noktalarına alternatif olduğunu dile getirdi.