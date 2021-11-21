Muş'ta Eğitim-Bir-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş'ta Eğitim-Bir-Sen Genişletilmiş İl Divan Toplantısı düzenlendi.

Memur-Sen İl Başkanlığında gerçekleşen toplantıda konuşan Memur-Sen İl Başkanı Mahir Barışan, sendika olarak 2009'dan bu yana yaklaşık 802 kazanıma imza attıklarını söyledi.

Eğitim-Bir-Sen'in de 300 kazanıma imza attığını belirten Barışan, "Divan toplantımızın amacı yeni bir yol haritası belirlemektir. 2018'de göreve geldik. Üç yıllık süreçte maalesef birçok badire atlattık. Özelikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hem dünyada hem ülkemizde birçok etkisi oldu. Bu yüzden çoğu kez bir araya gelemedik. Sendikalı değilken neleri kaybettik? Sendikalıyken neler kazanıyoruz? Bunun muhasebesini yapmamız gerekiyor. Hak, emek ve özgürlük mücadelesini en yüksek sesle ifade edeceğiz ki muhatabımız da 'Evet burada serzenişte bulunan bir kitle var. Onun hakkını vermemiz gerekiyor.' desin."

Toplantıya çok sayıda sendika üyesi ve davetli katıldı.