Son Dakika Haberleri: Muş'ta Eğitime Ara Verildi

Muş'ta Eğitime Ara Verildi

54 dakika önce

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

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Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il merkezi ve bağlı köyler ile tüm ilçe merkezleri ve bağlı köylerde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:55 Kaynak: AA

Muş, Güncel
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