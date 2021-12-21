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Muş'ta eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika

Muş'ta eğitime bir gün ara verildi

21.12.2021 21:09
Muş'ta eğitime bir gün ara verildi

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Meteorolojik sis, don ve çığ uyarısının da yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 22 Aralık Çarşamba günü il genelinde, eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Aralık, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika


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