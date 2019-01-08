Son Dakika Haberleri: Muş'ta Eğitime Kar Engeli

Muş'ta Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.

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Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına, tipi ve çığ beklentisi nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü il genelinde eğitim yapılamayacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Muş, Güncel
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