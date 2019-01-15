Son Dakika Haberleri: Muş'ta Eğitime Kar Engeli

Muş'ta Eğitime Kar Engeli

40 dakika önce

MUŞ (İHA) – Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle merkez ile Hasköy ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verdi.

Muş'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
MUŞ (İHA) – Muş'ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle merkez ile Hasköy ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verdi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş merkez ve Hasköy ilçesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü için eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi. Yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi, ayrıca eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riskinin de değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Muş il merkezi ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine valiliğimce karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim öğretim devam edilecektir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 16 Ocak 2019 Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:27 Kaynak: İHA

Hasköy, Muş, Güncel
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