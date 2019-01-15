Muş'ta Eğitime Kar Engeli
24 dakika önce
Muş'ta merkez ve Hasköy ilçesindeki okullarda yarın eğitime ara verildi.
Muş
'ta merkez ve Hasköy
ilçesindeki okullarda yarın eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklendiği belirtildi.
Eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riskinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 16 Ocak 2019 Çarşamba
günü Muş merkez ve bağlı köyler ile Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Diğer ilçelerimiz ve bağlı köylerinde eğitim-öğretim devam etmektedir." denildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:31 Kaynak: AA
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