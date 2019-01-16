Muş'ta Eğitime Kar Engeli
31 dakika önce
Muş il merkezi ve Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Muş
il merkezi ve Varto
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, il merkezi ve bağlı köylerle Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.
Diğer ilçelerle bağlı köylerde eğitimin devam ettiği vurgulanan açıklamada, il merkezi ve Varto ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği vurgulandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:28 Kaynak: AA
Fırtına Ağaçları Kökünden Söktü, Mezarlar Yerlerinden Oynadı
Ekmek Teknesi İçin Ölümüne Mücadele Etti
Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı
İstanbul D-100 Karayolu'nda Zincirleme Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var