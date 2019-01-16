Son Dakika Haberleri: Muş'ta Eğitime Kar Engeli

Muş'ta Eğitime Kar Engeli

31 dakika önce

Muş il merkezi ve Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Muş'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Muş il merkezi ve Varto ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi nedeniyle İl İdaresi Kanunu çerçevesinde, il merkezi ve bağlı köylerle Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Diğer ilçelerle bağlı köylerde eğitimin devam ettiği vurgulanan açıklamada, il merkezi ve Varto ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:28 Kaynak: AA

Varto, Muş, Güncel
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