Son Dakika Haberleri: Muş'ta Eğitime Kar Engeli

Muş'ta Eğitime Kar Engeli

36 dakika önce

Muş merkez ve bağlı köylerindeki okullarda yoğun kar yağışı, buzlanma ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Muş'ta Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Muş merkez ve bağlı köylerindeki okullarda yoğun kar yağışı, buzlanma ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi, eğitimin fazla olduğu bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde çarşamba günü Muş merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Diğer ilçeler ve bağlı köylerinde eğitimin devam edildiği vurgulanan açıklamada, Muş merkez ve ilçelerindeki kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:48 Kaynak: AA

Muş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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