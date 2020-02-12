Muş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Muş'ta eğitime kar engeli

13 dakika önce

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildi.

Muş'ta eğitime kar engeli, System.String[]

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, aşırı soğuklara bağlı buzlanma ve don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar yağışı ve tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesi nedenleriyle, İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat 2020 Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verildiği ve ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği ifade edildi. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler YTÜ'lü öğrencilerden Bedri Gencer'e tepki: Bizim hocamız olamaz

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:14:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]