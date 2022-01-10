Muş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Kentte sis, don ve çığ uyarısının yapıldığı bildirilen açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 11 Ocak Salı günü il genelinde, eğitime ara verildiği aktarıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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