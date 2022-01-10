Muş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika

MUŞ'ta elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın il genelinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Ocak 2022 Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.