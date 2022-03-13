Muş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
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Muş'ta eğitime kar engeli

13.03.2022 23:22
Muş'ta eğitime kar engeli

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik buzlanma, don, sis ve kuvvetli yağış uyarısı kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 14 Mart 2022 Pazartesi günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 14 Mart 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

(Uğur Ulu/İHA)

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Muş Valiliği, Pazartesi, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika


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