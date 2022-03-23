Muş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
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Muş'ta eğitime kar engeli

23.03.2022 21:01
Muş'ta eğitime kar engeli

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşların sis, çığ ve don olaylarına karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 24 Mart Perşembe il genelinde eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel ile ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden birinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Kamu, Mart, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta eğitime kar engeli - Son Dakika
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