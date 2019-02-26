Son Dakika Haberleri: Muş'ta Eğitime Kar Tatili

Muş'ta Eğitime Kar Tatili

38 dakika önce

MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Muş'ta Eğitime Kar Tatili, System.String[]
MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilik, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağını bildirdi. 

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisinin yanısıra eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de bulunduğu belirtilerek, merkez ve bağlı köylerde eğitime 27 Şubat 2019 günü 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. 

Valilik, il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını açıkladı.

Muş Valiliği, ilçeler ve bağlı köylerde ise eğitim-öğretimin devam edeceğini bildirdi. - Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:46 Kaynak: DHA

Muş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji Tarih Verip Uyardı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

İçişleri Bakanı Soylu'dan Müjde: 15 Bin Polis Alacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 00:24:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta Eğitime Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]