Muş'ta Eğitime Kar Tatili
38 dakika önce
MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilik, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de izinli sayılacağını bildirdi. Muş Valiliği
'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisinin yanısıra eğimi fazla olan bölgelerde çığ tehlikesi riski de bulunduğu belirtilerek, merkez ve bağlı köylerde eğitime 27 Şubat 2019 günü 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.
Valilik, il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağını açıkladı.
Muş Valiliği, ilçeler ve bağlı köylerde ise eğitim-öğretimin devam edeceğini bildirdi. - Muş
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:46 Kaynak: DHA
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