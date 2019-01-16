Muş'ta Eğitimi 'Kar' Tatili
43 dakika önce
MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.
MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "17 Ocak 2019 Perşembe günü Muş
il merkez ve bağlı köyler ile Varto
ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca Muş merkez ve Varto ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - Muş
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:18 Kaynak: DHA
Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu
Jandarma Yatalak Yaşlı Kadını Ambulansa Kadar Sırtta Taşıdı
Ambulansın Ulaşamadığı Hastayı Kepçeyle Çıkardılar
Dışişleri Bakanlığı, ABD Askerlerine Yapılan Bombalı Saldırıyı Kınadı