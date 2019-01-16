Son Dakika Haberleri: Muş'ta Eğitimi 'Kar' Tatili

Muş'ta Eğitimi 'Kar' Tatili

43 dakika önce

MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Muş'ta Eğitimi 'Kar' Tatili, System.String[]
MUŞ'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "17 Ocak 2019 Perşembe günü Muş il merkez ve bağlı köyler ile Varto ilçe merkezi ve bağlı köylerinde eğitime gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca Muş merkez ve Varto ilçemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:18 Kaynak: DHA

Muş, Güncel
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