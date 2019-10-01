Muş'ta ekim ayı meclis toplantısı

Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.

Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda faaliyetler hakkında meclis üyelerini ve toplantıya katılan vatandaşları bilgilendiren Asya, geçen ay sezonun en yoğun dönemini yaşadıklarını söyledi.

Ankara'da bazı bakanlıklarla temaslarda bulunduğunu ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"26 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Alparslan-2 Barajı'nda içme suyu temini talimatını vermesiyle valimiz, milletvekilimiz ve il başkanımızla süreci takip etmek üzere Ankara'ya gittik. En büyük sıkıntılarımızdan biri olan içme suyunu da çözüme kavuşturmanın sevincini yaşadık. İnşallah bu yılın sonuna doğru da projenin ihalesi tamamlayıp çalışmalara başlayarak ilimizin en büyük sorunlarından birinden kurtulmuş olacağız."

Başkan Asya, seçim taahhütleri arasında yer alan mevcut stadyumun yerine Millet Bahçesi yapılması projesinin de netleştiğini, yer tahsisinin tamamlanmasıyla 23 Eylül'de projenin ihalesinin yapıldığını anlattı.