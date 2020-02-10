Muş'ta ekipler, yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta ekipler, yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor - Son Dakika

Muş'ta ekipler, yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor

6 saat önce

Muş'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu açılıyor.

Muş'ta ekipler, yolları açmak için metrelerce karla mücadele ediyor, System.String[]

Muş'ta kar nedeniyle ulaşıma kapanan yollar ekiplerinin özverili çalışmaları sonucu açılıyor.

Kentte son günlerde etkili olan kötü hava koşulları yaşamı etkiliyor. Yağışın ardından bazı bölgelerde kar kalınlığı 4 metreye ulaştı.

Kar nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezralarda çalışma yürüten İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolların açılması için büyük uğraş veriyor.

Kar kalınlığının yer yer iş makinelerinin boyunu aştığı Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten ekipler, soğuk hava, fırtına ve tipi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Diner, yaptığı açıklamada, yoğun kar nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Üçevler grup köy yolunda bir haftadır çalışma yürüttüklerini belirten Diner, "Kar kalınlığı yer yer 3-4 metreye ulaşıyor. Fırtına ve kar nedeniyle zorluk çekiyoruz. Kar kalınlığı iş makinelerinin boyunu aşıyor. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 24 saat durmadan köy yollarında çalışmaktayız." dedi.

Ağıllı köyü muhtarı Abdusselam Dinçer de teşekkür ettiği ekiplerin yolları açmak için büyük özveriyle çalıştığını dile getirdi.

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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