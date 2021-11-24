Muş'ta elektrik akımına kapılan genç yaralandı - Son Dakika

- Muş'ta elektrik akımına kapılan genç yaralandı

MUŞ - Muş'ta elektrik trafosunun çatısını boyamaya çıkan bir kişi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Sanayi sitesindeki elektrik trafosu çatısına boyama işlemi için çıkan 23 yaşındaki Cemal Çapan, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Çapan'ı, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Çapan'ın, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışma başlattı.

Yaşanan olayla ilgili açıklamada bulunan Muş Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Şerafettin Subaşı, "Yaşanan kazadan dolayı üzüntü içerisindeyiz. Sanayi içerisinde bulunan trafonun onarım ve boya işlerini yaparken bir arkadaşımız yüksek gerilim hattına kapılmıştır. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız büyük. Olayı duyunca çok üzüldük" dedi.