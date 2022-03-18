Muş'ta elektrik arıza ekipleri leyleklerin yuvalarına yiyecek bıraktı - Son Dakika

Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü görevlileri, her yıl mart ayında Muş Ovası'na göç eden leyleklerin karla kaplı yuvalarını temizleyip yiyecek bıraktı.

Mart ayının başlarında ovaya gelen ancak bölgede etkili olan yoğun kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken leyleklere, VEDAŞ ekipleri sahip çıktı.

Yuvaların bulunduğu bölgeleri dolaşan görevliler, sepetli vinç yardımıyla kar altında kalan yuvaları temizledi. Görevliler, ovanın kar altında kalması nedeniyle beslenme sıkıntısı çeken leyleklerin yuvalarına ve yuvalarına yakın yerlere de yiyecek bıraktı.

VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere, mart ayının ilk haftalarında Muş'a göç eden leyleklerin hiç ummadıkları manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

Yoğun kar nedeniyle leyleklerin yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadığını ifade eden Coşar, "İl Müdürlüğü olarak elektrik direklerini mesken tutan leyleklere ekiplerimizce destek veriyoruz. Ekip arkadaşlarımız leyleklerin yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için mücadele veriyor. Bu süreçte düzenli olarak yuvaları kontrol ediyoruz." dedi.

İl Müdürlüğü olarak sosyal sorumluluk alanlarını sürekli genişlettiklerini aktaran Coşar, "Doğayı ve hayvanları seviyoruz. Leyleklerin ilimize gelmesi ve yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Güneyden ilimize göç eden leylekler, mart ayında karla kaplı ovada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle ekiplerimiz leyleklerin yuvalarına ve yuvalara yakın bölgelere yiyecek bırakıyor." sözlerine yer verdi.