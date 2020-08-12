Muş'ta elma hasadına başlandı

Muş'un Akpınar köyünde 9 dönüm alan üzerinde elma hasadına başlandı.

Merkeze 34 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar köyünde elma hasadına başlandı. 9 dönümlük alanda 120 civarında elma ağacından hasat yapan bahçe sahibi Ümit Koç, verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi. Akpınar köyünün elmacılıkta bilinen bir köy olduğunu anlatan Koç, "Muş'ta nam salmış bir köy. Buranın elması meşhur. Şu anda yazlık elmanın tam mevsimi. Burada yazlık elmanın yanı sıra starking ve golden elmalar var, 10 aydan sonra yetişen elmalar var. Şu anda Türkiye genelinde ağustos elması diye tanınan yazlık elmalarımız yetişmiş durumda" dedi.

Şu anda elmaların toplanma mevsimi olduğunu ifade eden Koç, "Bizde elmalarımızı topluyoruz. Yol üzerinde ve Muş'ta marketlere elma satışı yapıyoruz. 9 dönümlük bir bahçemiz var ve yaklaşık olarak 120 civarında meyve ağacımız var. Bu yılki rekoltemiz iyi. Yazlık üretimimizden yaklaşık 10 ton civarında meyve toplamayı düşünüyoruz. Elmanın kilosunu kendi imkanlarımızla sattığımızda 3-3,5 lira civarında, toptan sattığımızda da 2-2,5 civarındadır. Elmanın fiyatı kaliteye göre düşüyor. Kalite düştükçe fiyatta düşüyor. Verimli bir yıl geçiriyoruz" diye konuştu. - MUŞ