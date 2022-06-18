Enerji nakil hatları yenileniyor - Son Dakika
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Enerji nakil hatları yenileniyor

18.06.2022 10:00

Muş'ta ekonomik ömrünü tamamlamış enerji nakil hatlarının yenilenmesi için yapılan çalışmalar sürüyor.

Muş'ta ekonomik ömrünü tamamlamış enerji nakil hatlarının yenilenmesi için yapılan çalışmalar sürüyor.

Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Üçdere, Suboyu, Tandoğan ve Yarpuzlu köylerinde ekiplerin çalışma başlattığını söyledi.

Hem nakil hatları hem de direkleri yenilediklerini anlatan Coşar, şunları kaydetti:

"Köylerde eskiyen, ekonomik ömrünü tamamlayan, yağmur, fırtına, kar ve çamurdan etkilenen şebekemizin yenisiyle değişme çalışması yapılmakta. Sadece bu dört köyümüzde toplam 1200 enerji nakil hattı taşıyan eski ağaç direkler sökülerek, yerine beton direkler dikildi. Çektiğimiz iletkenler, kapalı devre iletkenlerdir. Arıza ve kayıp oranlarını aza düşüren bir cinstendir. Şirketimizce bu tür yatırımlar yapılmaya devam edilmekte."

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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