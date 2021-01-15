Muş'ta engelli bireyleri olan 2 aileye tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika

Bursa'da faaliyet yürüten Türkiye Bulanıklılar, Eğitim, Kültür, Sevgi, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Muş'a gönderilen 2 tekerlekli sandalye, ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Dernek Başkanı Selahattin Turan'ın Muş'a gönderdiği 2 tekerlekli sandalye, gönüllü üyeler tarafından ihtiyaç sahibi felçli, diyabet hastası kadın ile bedensel engelli çocuğa teslim edildi.

Ninesinin tekerlekli sandalyeye kavuşmasının mutluluğunu yaşayan Aleyna Dinçer, "Bugün Türkiye Bulanıklılar Derneğinden anneanneme tekerlekli sandalye getirdiler. Kendisi diyabet hastası ve felç geçirdi. Yürüyemiyor. İhtiyacı vardı. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

5 yaşındaki bedensel engelli oğlu Ensar Güler için dernekten tekerlekli sandalye başvurusu yapan anne Menekşe Güler ise maddi durumlarının iyi olmadığını söyledi.

Çocuğunun fiziksel olarak engelli olduğunu ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Tekerlekli sandalyemiz geldi ve çok güzel bir sandalye. Çok mutlu oldum. Yüküm hafifledi. Kiracıyım ve maddi durumum iyi olmadığı için sandalye alamadım. Sürekli çocuğumu kucağımda taşıyorum. Sırtım ağrıyor, ikiz çocuklarım var, dışarı çıkaramıyordum. Şimdi ise artık çıkarabileceğim. Bizim için çok iyi oldu."

Dernek gönüllüsü Leyla Tekin ise dernek başkanı Selahattin Turan'ın gönderdiği sandalyeleri ailelere teslim ettiklerini belirtti.