MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ - Son Dakika
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MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

11.05.2022 13:19

MUŞ'ta, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde eylemlerini sürdüren 34 aileyi üyeleriyle birlikte ziyaret eden Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, "En büyük farkındalığın, çocukları dağa kaçırılan annelerin yanında olmak olduğuna...

MUŞ'ta, çocuklarının dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde eylemlerini sürdüren 34 aileyi üyeleriyle birlikte ziyaret eden Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, "En büyük farkındalığın, çocukları dağa kaçırılan annelerin yanında olmak olduğuna karar verdik" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde eylemlerini sürdüren 34 ailenin nöbeti 55'inci haftayı geride bıraktı. Çarşamba günü HDP'nin il binası önünde kurulan çadırda bir araya gelen ailelere engelliler destek verdi. 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla Dernek Başkanı Korkmaz, üyeleriyle birlikte, evlatlarını bekleyen aileleri ziyaret etti.

Engelliler haftası dolayısıyla farkındalığa imza atarak, evlat bekleyişindeki ailelerin eylemine destek verdiklerini anlatan Korkmaz, 'En büyük farkındalığın, çocukları dağa kaçırılan annelerin yanında olmak olduğuna karar verdik. Engelli arkadaşlarımızla birlikte buraya gelerek, ailelere destek verdik. Annelerin eylemlerini başlattığı ilk günden beri bizler, hep yanlarında olduk. En büyük farkındalığın buraya gelmek olduğuna inandığımız için bugün buradayız. Bu annelerimiz, çocuklarına ne olduğu bilinmeyen annelerdir. Bunlar aslında el ve ayakları öpülecek annelerdir. Devletimizin annelerin yanında olduğuna inanıyoruz. Bizlerde birer engelli bireyleri olarak, annelerimizin yanındayız. Allah kimsenin başına bu durumu getirmesin. Çünkü anneler çok zor bir durumla karşı karşıya gelmişler. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Bizler her zaman onların yanında olacağız' diye konuştu.

'BENİM ÇOCUĞUM OKUYORDU'

Oğlu Osman'ın 2015 yılında henüz 15 yaşındayken dağa kaçırıldığını söyleyen Naciye Sönmez Yıldız, ziyarete gelenlere teşekkür etti. 55 haftadır çocukları için bekleyişlerini sürdürdüklerini hatırlatan Yıldız, 'Engelli bireylerimizden Allah razı olsun, bizlerin eylemine destek verdiler. Bizler sadece evlatlarımızı istiyoruz. Biz ciğerimizi istiyoruz. Biz başka hiçbir şey istemiyoruz. HDP kapatılsın. Bu parti temiz bir parti değil. Çocukları henüz 15 yaşındayken dağa götürüyorlar, mağaralara götürüyorlar. Bu çocuklar nerede kalıyor' Benim çocuğum okuyordu. Benim çocuğum henüz 15 yaşındaydı. Sesimi duyuyorsa neredeyse çıksın gelsin? ifadesini kullandı.

MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ

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Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek Muş'ta bedensel engellilerden evlat nöbetindeki annelere destek HDP ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 287 OLDU HDP ÖNÜNDE EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLE SAYISI 287 OLDU

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUŞ'TA ENGELLİ DERNEĞİNDEN EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK ZİYARETİ - Son Dakika
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