Muş'ta engelliler, kadın polislere karanfil dağıttı - Son Dakika
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Muş'ta engelliler, kadın polislere karanfil dağıttı

08.03.2022 17:23
Muş'ta engelliler, kadın polislere karanfil dağıttı

Muş Bedensel Engelliler Derneği üyeleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polislere karanfil dağıttı.

Muş Bedensel Engelliler Derneği üyeleri, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın polislere karanfil dağıttı.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz, dernek üyeleriyle İl Emniyet Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yapan kadın polisleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Korkmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polislere karanfil dağıttıklarını söyledi.

Kadın polislerin önemli birimlerde görev yaptığını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:

"Kadın polisler, hem vatandaşı koruma görevini yürütüyor hem annelik yapıyor hem de çocuk bakıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamayı en fazla hak edenlerin kadın polislerimiz olduğuna inanıyorum. Biz engelliler olarak özellikle kış şartlarında en çok kadın polislerimizi yanımızda gördük ve bize her konuda destek verdiler. Tüm kadınların gününü kutluyorum."

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Kaynak: AA

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