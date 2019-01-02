Son Dakika Haberleri: Muş'ta Engelliler Meslek Öğreniyor

Muş'ta Engelliler Meslek Öğreniyor

50 dakika önce

Muş'ta 10 engelli, tekstil kursuna katılarak hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Muş'ta Engelliler Meslek Öğreniyor, System.String[]
Muş'ta 10 engelli, tekstil kursuna katılarak hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce, engelli bireylerin istihdamını artırmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla mesleki eğitim projesi kapsamında bir tekstil fabrikasında kurs açıldı.

Fiziksel Engelliler Derneğinin işbirliğiyle yürütülen kursa katılan 10 engelli, burada hem meslek öğreniyor hem de günlük 35 lira alıyor.

Dernek Başkanı Bedri Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlere 28 gün boyunca günlük 8 saat dikiş eğitimi verileceğini anlatarak, "Kursta 10 bedensel engelliye pantolon dikim eğitimi verilecek. Kursiyerlerden sertifika alan 3 engelli aynı firmada istihdam edilecek. Bu da bizim için sevindirici. Ayrıca burada devletimizin büyük bir katkısı var. Çünkü engellilerin tüm masraflarını karşılıyor." dedi.

Kursiyerlerden Sadettin Şavli de "Burada hem meslek öğreniyoruz hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Devletimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:33 Kaynak: AA

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