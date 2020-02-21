Muş'ta engellilere yönelik tekstil kursu açıldı - Son Dakika
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Muş'ta engellilere yönelik tekstil kursu açıldı

7 saat önce

Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından "Mesleki Eğitim" projesi kapsamında 10 engelliye yönelik tekstil kursu açıldı.

Muş'ta engellilere yönelik tekstil kursu açıldı, System.String[]

Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından "Mesleki Eğitim" projesi kapsamında 10 engelliye yönelik tekstil kursu açıldı.

İŞ-KUR İl Müdürlüğünce, engelli bireylerin istihdamını artırmak ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla proje kapsamında kentteki bir tekstil fabrikasında törenle kurs açıldı.

Kursun açılış töreninden konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş'ta özellikle gençlere yönelik hükümetin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Muş'un nüfusunun yaklaşık yüzde 50'sinin 18 yaş altı olduğunu hatırlatan Şimşek, şöyle konuştu:

"Gençlerimize iş imkanı sağlamak için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımızın bu konuda bize talimatları var. Özellikli engelli kardeşlerimiz ve diğer gençlerimiz olmak üzere Muş'ta buna benzeri iş gücü, iş üreten tesislerimiz yavaş yavaş çoğalıyor. Bugün açılan kursta proje kapsamında 10 engelli çalışacak. Proje bittikten sonra 2 engelli burada sürekli iş sahibi olacak. Bu firmamızda İŞ-KUR desteğiyle yaklaşık 200 kişi çalışıyor."

Törene, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, Engelliler Dernek Başkanı Bedri Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:00 Kaynak: AA
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