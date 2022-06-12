Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı

12.06.2022 11:19
Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'ta 578 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş'ta 578 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Muş'ta Eren Abluka-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı. Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonda, jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 578 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.


Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı
Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı
YORUMLAR
500
Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı Plaka Tanıma Sistemi ile 9 bin 278 araçla ilgili adli ve idari işlem yapıldı Zeytin bahçesine ekilen kenevirleri dron tespit etti, şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı Zeytin bahçesine ekilen kenevirleri dron tespit etti, şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı
Kaynak: DHA

Jandarma, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 11:49:00. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta 'Eren Abluka-16 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement