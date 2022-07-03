Eski futbolcular atıl malzemelerle köyde ayak tenisi kortu kurdu

-Saha çalışmasından genel görüntüler

-Takımlardan genel görüntüler

-Oynanan maçtan görüntüler

-Mehmet Abbas Bakış'ın konuşması

-Tayyip Özcan'ın konuşması Muş'ta eski futbolcular atıl malzemelerle ayak tenisi kortu oluşturdu

MUŞ - Eski futbolcular, gençlerde spor bilincini artırmak amacıyla atıl malzemelerden ayak tenisi kortu oluşturdu.

Muşspor ve birçok takımda oynayan futbolcular, merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Ağaçlı köyünde atıl malzemelerle ayak tenisi kortu kurmaya karar verdi.

Akın Polat'ın tahsis ettiği bahçede eski sentetik çim ve fileyle ayak tenisi kortu oluşturan futbolcular, ilk maçı da kendileri yaptı.

Futbolculardan Mehmet Abbas Bakış, gazetecilere, ayak tenisinin Türkiye'de yeni gelişmekte olan bir dal olduğunu söyledi.

Gençlere örnek olmak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla böyle bir proje başlattıklarını anlatan Bakış, "Arkadaşımız bahçesini bize açtı. Halı sahadan artan parçaları toplayarak kortu oluşturduk. Haftanın belirli günleri gelip burada maç yapacağız. Gençlerle sporu buluşturmak için böyle bir karar aldık." dedi.

Tayip Özcan da köydeki gençleri spora yönlendirmek için bu çalışmayı başlattıklarını belirtti.