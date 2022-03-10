Muş'ta eski hükümlü devlet desteğiyle iş yeri açtı - Son Dakika

Muş'ta eski hükümlü 9 çocuk babası Yusuf Tekinbaş, devletten aldığı 53 bin lira hibeyle kendi işini kurdu.

Merkezde yaşayan 53 yaşındaki Tekinbaş, Muş Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından verilen destekle çay ocağı işletmesi açtı.

İş yerine incelemelerde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, gazetecilere, müdürlük olarak eski hükümlü ve engellilere yönelik desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Eski hükümlü Yusuf Tekinbaş'ın müdürlüğe sunduğu projenin kabul edildiğini ifade eden Taylan, şöyle konuştu:

"Biz de 53 bin lira destek verdik. Bu destekle vatandaşımız burada iş yerini açtı. Şu anda çalışıyor ve bu sebepten dolayı da vatandaşımız kendisine ve ailesine rahatlıkla geçimini sağlıyor. Temennimiz odur ki bu tür vatandaşlarımız talepleri ile bize gelsin. 2021 yılında 6 proje kabul edildi. Şu anda bize sunulmuş 4 proje var. Yıl sonu itibariyle en az 10 proje bekliyoruz. İstihdam garantili meslek kurslarımız var. 2022 yılında yaklaşık 10 kurs açtık. Yıl sonu itibariyle de bunu 40'a çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Muş'a 173 milyon lira gibi bir ödeme yapılmışsa hükümetimizin devletimizin ne kadar güçlü olduğunu, vatandaşımıza ne kadar faydalı olduğunu buradan algılayabiliriz. Çalışmalarımızda bakanlığımız, genel müdürlüğümüz, valiliğimiz bize ciddi bir şekilde destek veriyor."

Tekinbaş ise proje sayesinde 53 bin lira hibe desteği aldığını ifade ederek, "Devlet desteğiyle kendi iş yerimi kurdum. Ailemin geçimini buradan sağlıyorum. Devletimize teşekkür ederim. Devlet desteği olmadan iş yeri açmamız mümkün değildi. İŞKUR desteğiyle iş yerimizi açtık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.