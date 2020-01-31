Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

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Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı
6 saat önce
Muş'ta kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:17 Kaynak: AA
Muş'ta kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı 180 köye ulaşım sağlanamadığını belirtti.
Kapanan kapanan köy yollarını açmaya başladığını bildiren Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini vurguladı.
Kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri, caddelerde temizleme çalışması yürütüyor.
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